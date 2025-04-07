Глава «Аэрофлота» доложил Путину об увеличении пассажирских авиаперевозок

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 7 апреля сообщил об увеличении пассажирских перевозок.

«Группа «Аэрофлот» по итогам 2024 года достигла значительного прогресса в достижении финансовых производственных показателей. Мы перевезли всего 55 млн пассажиров», — отметил он.

По словам главы «Аэрофлота», данный показатель на 17% превышает результат по итогам 2023 года. Он назвал это значительным достижением.

Александровский уточнил, что целью на 2024 год было достижение 50 млн перевезенных пассажиров. Он отметил, что превышение цели произошло за счет улучшения показателей исправности парка воздушных судов и интенсивности налета.

Также гендиректор авиакомпании предложил распространить программу «плоских» тарифов на девять городов Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ. По его словам, в минувшем году по данным тарифам перевезли 1,4 млн пассажиров.

«Мы предлагаем увеличить минимальное количество доступных мест по «плоскому» тарифу до 1,5 млн, распространить программу на девять городов, но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях», — уточнил Александровский.

Путин, в свою очередь, попросил «Аэрофлот» доработать с Минтрансом РФ идею расширения «плоских» тарифов для Дальневосточного федерального округа, однако при этом разрешить и коммерческие тарифы на этих направлениях.

3 февраля Александровский сообщил, что «Аэрофлот» ожидает увеличения стоимости авиабилетов в 2025 году на уровне инфляции.

В январе президент РФ поручил обеспечить, чтобы авиакомпании предоставляли скидки в размере 50% на авиабилеты для детей до 12 лет. Уточнялось, что это касается перелетов как на внутренних, так и на международных линиях. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. До этого вступил в силу приказ Минтранса о скидке 50% на детские авиабилеты российских перевозчиков.