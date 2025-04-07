СМИ указали на угрозу для украинских беженцев в ЕС после завершения конфликта

Euractiv: в Евросоюзе не знают, что делать с миллионами украинских беженцев

7 апреля 2025, 15:04 0

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt