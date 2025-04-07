СМИ указали на угрозу для украинских беженцев в ЕС после завершения конфликта
Правовой статус украинских беженцев в странах Европейского союза (ЕС) может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана, позволяющего им остаться по завершении конфликта на Украине. Об этом 7 апреля сообщило издание Euractiv.
Там отметили, что в феврале 2022 года начала действовать Директива ЕС о временной защите (TPD), которая позволяла украинцам жить и работать в европейских странах. Однако в связи с продолжающимися переговорами о прекращении огня эта инициатива может быть отменена.
«Прекращение огня может изменить сценарий в одночасье, и принимающим странам придется решать, сворачивать ли эти меры защиты, настаивать на интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой», — говорится в материале.
По словам заместителя директора Европейского института миграционной политики Жасмин Слутьес, некоторые страны, не дожидаясь решения Брюсселя, предпринимают шаги для «более долгосрочного постоянного статуса» беженцев.
Так, Польша предложит трехлетний статус временного проживания украинцам, которые имели непрерывную временную защиту в течение года, а в Чехии будет доступен специальный пятилетний вид на жительство для тех, кто прожил в стране более двух лет и имеет работу, рассказала Слутьес.
Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.