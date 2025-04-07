В России началась акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на банкноты
В России стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на банкноты. Об этом 7 апреля сообщил Центробанк (ЦБ) России на своем сайте.
Акция будет проходить с 7 по 19 апреля по всей территории страны. Граждане смогут обменять свои накопленные монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах.
«Подробная информация об условиях и адресах участников — на сайте монетнаянеделя.рф», — указано в публикации.
Отмечается, что в прошлом году акция «Монетная неделя» проводилась дважды, в результате чего было возвращено в оборот 75 млн монет на сумму 320 млн рублей.
Заместитель председателя регулятора Сергей Белов 4 апреля сообщил, что ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Кроме того, в 2026 году начнется моделирование купюр номиналом 10 и 50 рублей. По словам Белова, сроки выпуска модернизированных купюр были сдвинуты из-за того, что процедуру выбора символа сделали открытой.