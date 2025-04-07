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Карта спецоперации на Украине 7 апреля

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в ДНР. На этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 215 военных, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и три артиллерийских орудия.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили свое тактическое положение. В зоне их ответственности украинская армия потеряла до 300 военных, два склада боеприпасов, столько же складов материальных средств, 22 автомобиля, станцию РЭБ и две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 601 зенитный ракетный комплекс, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 177 беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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