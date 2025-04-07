В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ

В МИД РФ отметили, что необходимо укреплять доверие между странами в работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для улучшения здоровья населения планеты. Об этом 7 апреля заявили в пресс-службе ведомства.

«Россия считает крайне важным, чтобы деятельность Организации оставалась деполитизированной, научно обоснованной и отвечала интересам всех государств-членов. Российская Федерация готова и далее вносить соизмеримый вклад в развитие многостороннего взаимодействия и обновление глобальной архитектуры здравоохранения, основываясь на принципах справедливости, взаимного уважения и равенства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Кроме того, в МИД РФ призвали избегать двойных стандартов для укрепления системы здравоохранения всех стран. Как отмечает ведомство, в современных условиях значение ВОЗ растет в связи с распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Ранее, 3 февраля, ВОЗ начала испытания вакцинации против вируса Эболы в Уганде. Организация заявила, что продолжит оказывать поддержку правительству, чтобы контролировать вспышку.