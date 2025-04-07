Свыше 60 млн рублей направят на реставрацию дома Чехова на Сахалине
В Сахалинской области объявили торги на проведение реставрации дома Чехова. Начальная стоимость контракта составляет 62,8 млн рублей.
Историко-литературный музей «Чехов и Сахалин» находится в Александровске-Сахалинском. По данным ИА SakhalinMedia, писатель проживал и работал в доме с июля по октябрь 1890 года во время поездки на остров.
Подрядчику предстоит заменить системы отопления, освещения, инженерные системы. Кроме того, потребуется ремонт стен и частичная замена элементов перекрытия, кровли и нижних венцов стен. Также планируется утепление основания фундамента, обустройство крыльца, а также труб для вентиляции. На фасадах обновят декоративные элементы и ставни.
Торги состоятся 11 апреля.