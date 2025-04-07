Навигацию маломерных судов откроют с 12 апреля на Камчатке
Сроки открытия навигации маломерных судов утвердили в Камчатском крае. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на постановление правительства региона.
Раньше всех суда смогут выйти в море на юге полуострова. С 12 апреля сезон начнется в Елизовском районе, Мильковском и Вилючинском округах, а также Петропавловске-Камчатском. С 20 апреля движение судов разрешат в Усть-Камчатском округе и Соболевском районе, с 21 апреля — в Алеутском, Быстринском и Усть-Большерецком округах.
С 5 мая навинация стартует в Тигильском округе, с 7 мая — в Олюторском районе, с 15 мая — в Карагинском районе. В Пенжинском районе спустить лодки на воду разрешено с 1 июня.
Сотрудники МЧС напоминают, что до открытия навигации выходить на воду запрещено. Судовладельцам грозят штрафы.
В Приморском крае период навигации стартовал 1 апреля.