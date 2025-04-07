За сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков на курском направлении
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 150 боевиков. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.)», — говорится в Telegram-канале.
Также военнослужащие подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады территориальной обороны ВСУ в районах трех населенных пунктов.
Кроме того, российская армия поразила живую силу и технику украинских боевиков в районах 11 населенных пунктов в Сумской области. Удары были нанесены оперативно-тактической, армейской авиацией, а также огнем артиллерии.
Министерство обороны России 5 апреля опубликовало кадры боевой работы штурмовой авиации на самолетах Су-25 в курском приграничье. В результате вылета уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ.