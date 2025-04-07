Двухлетний малыш отравился средством от тараканов в Ленобласти

В городе Кириши Ленинградской области госпитализирован двухлетний ребенок с отравлением. Выяснилось, что по недосмотру матери он проглотил средство от тараканов.

Врачи оценивают состояние маленького пациента как тяжелое, сообщает телеканал «78». Инцидент произошел в воскресенье, 6 апреля. Полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что пятилетнюю девочку доставили в больницу в Москве после травли насекомых в подъезде. Ребенок поступил в клинику с подозрением на острое ингаляционное отравление. Со слов папы, в подъезде в этот день пахло отравой от насекомых. Позже девочку отпустили домой. Также пострадала ее сестра. Ее отвезли в больницу с подозрением на острую интоксикацию.