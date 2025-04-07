Мигрантов-нелегалов задержали на стройках в Липецке
Нелегальных мигрантов обнаружили на нескольких строительных объектах в Липецке. Нарушителей задержали во время профилактических рейдов. Их проводили сотрудники полиции и Росгвардии.
GOROD48 со ссылкой на отдел информации и общественных связей регионального УМВД пишет, что иностранцев доставили в отделения по вопросам миграции. Там их ждет дальнейшая проверка. В отношении нарушителей уже составили административные протоколы.
За незаконное нахождение на территории России иностранцам грозит штраф до 5 тыс. рублей и административное выдворение за пределы страны. Работодатель также будет наказан за то, что он незаконно привлек к труду иностранных рабочих.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Канске Красноярского края сотрудники полиции собрали 21 материал по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Факты нарушений сотрудники полиции выявили на предприятиях, занимающихся переработкой лесопродукции.