МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Иран даст жесткий ответ на любую внешнюю агрессию в отношении исламской республики. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Вооруженные силы Исламской Республики Иран (ИРИ) постоянно поддерживают и совершенствуют свою способность противостоять любым угрозам. Мы со всей силой ответим на любое нападение и агрессию в отношении нашей страны», — приводятся его слова в Telegram-канале агентства ISNA.
Отвечая на вопрос о заявлениях официальных лиц США и Израиля, Багаи предупредил, что в случае реализации угроз эти страны «немедленно получат всеобъемлющий ответ».
6 апреля агентство Reuters сообщило, что армия ИРИ приведена в состояние повышенной боевой готовности по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи после угроз президента США Дональда Трампа о военных действиях против Тегерана.
3 апреля эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Известиям» рассказал, что угрозы американского лидера о бомбардировках Ирана реальны. Однако сообщения о том, что эта страна прекратит свое существование, — пропагандистские.
2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам Исламской Республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.