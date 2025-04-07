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Партнерский материал

«Домклик» анонсировал конференцию Domclick Digital Day

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Domclick Digital Day в Казани
Фото: «Домклик»
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24-25 апреля компания «Домклик» проведет во Владивостоке конференцию Domclick Digital Day, посвященную инновациям в сфере недвижимости, рассказали представители организаторов.

С участниками конференции поделятся опытом лидеры отрасли и международные эксперты, также на мероприятии пройдут практические мастер-классы с разбором реальных кейсов и дискуссии с экспертами рынка недвижимости. Титульным партнером конференции является ГК «Точно».

24 апреля на конференции пройдет стратегический день, где основными темами дискуссии станут мировые тренды, аналитика, ипотечные решения, трансформация риелторского бизнеса и девелопмента. 25 апреля — день инноваций, когда участники обсудят искусственный интеллект и умные технологии, а также примут участие в прикладных мастер-классах и воркшопах. Также участники обсудят развитие рынка ипотеки на Дальнем Востоке и цифровые инструменты, которые помогают бизнесу расти и увеличивать продажи компании, особенности проектного финансирования в регионе.

Среди заявленных спикеров конференции — председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин, глава города Владивостока Константин Шестаков, директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, президент, группа компаний DNS Дмитрий Алексеев, генеральный директор, ФСК Регион Алексей Алмазов, основатель Century 21 Premium Property Михаил Боломожнов, а также национальный директор, Knight Frank (Индия) Ананд Патил и генеральный директор, Bluebell Group Holdings (Таиланд) Амарит Сукхаванидж, которые расскажут о современных строительных технологиях, которые создают облик городов и меняют рынок недвижимости за рубежом.

Принять участие в конференции можно как очно, так и заочно.

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