Утверждены экипажи корабля «Союз МС-27»

Государственная комиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-27». В основу 73-й длительной экспедиции вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Дублерами стали Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Кристофер Уильямс.

«Подготовка на Байконуре прошла штатно, достаточно размеренно. В процессе подготовки в Центре подготовки космонавтов мы готовились в более плотном графике. На самом деле сейчас смесь чувств переполняет: и радость, и воодушевление, и волнение, и ответственность, потому что задача непростая. Это у меня первый полет», — рассказал Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, передает телеканал «Известия».

Запуск «Союза МС-27» запланирован 8 апреля с космодрома Байконур. Ожидается, что корабль вернется на Землю 9 декабря. В ходе миссии космонавты должны провести 50 научных экспериментов. Рыжиков и Зубрицкий планируют выполнить два выхода в открытый космос.

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