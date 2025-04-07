23 апреля состоится премьера второго сезона проекта «По классике»

23 апреля в креативном пространстве СТУДИО от HiFi-стриминга ЗВУК состоится премьера второго сезона проекта «По классике» — шоу, которое уже в первом сезоне покорило на просторах VK VIDEO миллионы зрителей. Автор и генеральный продюсер — Елена Кипер.

На этот раз публика увидит музыкальный перформанс Дмитрия Маликова, в сопровождении которого пространство ЗВУКа превратится в живую творческую лабораторию, где в результате можно будет увидеть музыкальные номера от инфлюэнсеров и ярких молодых артистов на классические произведения великих, а в числе гостей — амбассадоры нового сезона Илзе Лиепа, Игорь Чапурин, Влад Маленко, на сцене резиденты проекта Арсений Бородин, Юлия Плаксина, Катя Гусева, Екатерина Андреева, Артем Кид, Нюта и dj Димиксер. В гости также приглашены другие звезды.

«По классике» — это кросс-жанровый проект на стыке подкаста, концерта и арт-перформанса, который раскрывает наследие русской культуры в современном прочтении. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и собирает лучших представителей креативных индустрий страны.