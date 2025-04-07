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В Кишиневе прошел митинг в поддержку Евгении Гуцул

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Кишиневе 7 апреля прошел митинг в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Одна из сторонниц Гуцул охарактеризовала действия молдавских властей как беспредел.

«Боятся, что проиграют выборы. Им нужно нейтрализовать всю оппозицию, в этом заключается их демократия», — сказала активистка.

Другая поддерживающая Гуцул женщина назвала ее борцом, переживающим за свою автономию. Участница митинга отметила, что сторонники главы Гагаузии не ждут от молдавских властей справедливости в отношении политика.

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Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.

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