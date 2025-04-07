В России произошло 482 ДТП за минувшие выходные

За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 482 ДТП, в которых погибли 43 и получили ранения 648 человек. 36 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 7 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Республике Северная Осетия — Алания на 44-м км региональной автодороги Владикавказ – Ардон – Лескен-2 водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В ДТП погиб водитель встречной автомашины. Виновник автоаварии и его пассажир, а также пассажир второй автомашины госпитализированы с травмами.

В результате 118 ДТП, 42 из которых произошли на пешеходных переходах и 76 — вне зоны их действия, погибли семь пешеходов, еще 115 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 25 детей-пешеходов, 11 из которых получили травмы на пешеходных переходах.

С участием автобусов зафиксировано 19 ДТП, в которых погиб один человек, еще 23 участникам дорожного движения, в том числе двум детям-пассажирам, потребовалась медицинская помощь. Причиной девяти происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

В Москве поздним вечером водитель городского маршрутного автобуса с 40 пассажирами в салоне в условиях снегопада не смог остановиться на регулируемом перекрестке, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автобусом, двигавшимся на разрешающий сигнал. Второй участник ДТП следовал по пригородному маршруту и также перевозил 40 пассажиров. После столкновения первый автобус съехал с дороги и врезался в пешеходное ограждение. В результате происшествия оба водителя, пассажир второго автобуса и пять пассажиров из первого автобуса получили телесные повреждения и оказались в больнице.

«Напоминаем водителям автобусов, что жизнь и здоровье их пассажиров при перевозке зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения человека в кабине управления. Вы перевозите людей и отвечаете за них перед законом, пока они находятся в транспортном средстве, которым вы управляете. Поэтому на рабочую смену всегда выходите хорошо отдохнувшими и здоровыми, а перед выездом на маршрут обязательно проверяйте техническое состояние вверенного вам автотранспорта», — подчеркнул в беседе с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он призвал водителей автобусов использовать преимущества выделенных для общественного транспорта полос, соблюдать разрешенный скоростной режим и не нарушать правила, учитывать погодные условия, требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Предельно внимательными следует быть при подъезде к пешеходным переходам и проезде перекрестков. Не следует торопиться побыстрее их «проскочить», тем самым создавая помеху другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

За минувшие выходные зарегистрировано 78 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получил 91 юный участник дорожного движения, в том числе 44 пассажира, девять велосипедистов и восемь водителей мототранспорта. Погиб один ребенок-пешеход.

Так, в одном из населенных пунктов Амурской области 33-летняя женщина-водитель легковой автомашины, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на шестилетнюю девочку, которая внезапно для водителя выбежала из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. Девочка, которая находилась без сопровождения взрослых, погибла.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам быть внимательнее на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при движении по дворовой территории, проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам. Родителям напомнили о контроле за досугом и поведением малолетних детей.

«Не отпускайте их на улицу одних, без присмотра, особенно в вечернее время. Всегда сопровождайте их во время прогулок, походов на развивающие занятия в кружках и спортивных секциях. Для улучшения видимости юных пешеходов водителям транспортных средств обязательно используйте на детской верхней одежде световозвращающие элементы. Отсутствие родительского контроля за поведением и досугом детей дошкольного и младшего школьного возраста часто приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения», — сказал Антон Белан.

4 апреля сообщалось, что в Госдуме предложили вернуть скидку для автомобилистов в размере 50% при своевременной оплате штрафа. Соответствующие поправки будут предложены депутатами фракции ЛДПР.