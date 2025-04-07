Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Москва внимательно отслеживает ситуацию с ценами на нефть. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, текущие колебания цен на нефть во многом обусловлены внешнеполитическими решениями, в частности введением пошлин со стороны США.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — заявил Песков.
Он отметил, что российские экономические власти внимательно следят за ситуацией и предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий международного экономического шторма для экономики страны.
Ранее, 3 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что кризис из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин может привести к падению цен на нефть, уголь и другие сырьевые товары. Он отметил, что это может ударить и по российской экономике.