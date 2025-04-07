ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы производителям поливинилхлорида (ПВХ) о причинах изменения цен на товар, сообщили в службе 7 апреля.

«Служба проводит ежемесячный мониторинг производства, реализации и стоимости товаров нефтехимии. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на поливинилхлорид (ПВХ)», — пояснили в ФАС.

Кроме того, ведомство советует производителям разработать и согласовать с ФАС России торговые стратегии для реализации ПВХ. Эти стратегии должны включать приоритет внутреннего рынка, правила ценообразования и запрет на экономически и технологически необоснованные отказы от заключения договоров с покупателями.

Также служба указала, что компаниям необходимо проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования на ПВХ.



В минувшем году, 22 октября, кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд сообщил, что линолеум с ПВХ-покрытием способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний. По его словам, самыми опасными в составе являются фталаты, которые могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ. Они становятся причиной нарушения работы печени и почек и возникновения онкологических заболеваний, заявил Гервальд.