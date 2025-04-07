Экс-зампреда правительства Коми арестовали в Москве по делу о получении взятки
Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 апреля сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что Виноградов проведет в СИЗО один месяц и 30 дней. Кроме того, просьбу защиты экс-зампреда о применении к нему другой меры пресечения суд отклонил.
4 апреля Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Андрея Протасова сроком на один месяц 30 суток по подозрению в получении взятки. Он также подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размерах.