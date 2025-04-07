Жительницу Брянска осудили за получение выплат на несуществующих детей

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор жительнице города, которая обманом получала выплаты на несуществующих детей. Об этом 7 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.

«Подсудимая предоставила в органы, уполномоченные принимать решение о назначении и предоставлении пособий и иных выплат, недостоверные сведения о факте рождения двух детей», — уточняется в Telegram-канале судов.

Там сообщили, что в общей сложности женщина получила более 1,2 млн рублей. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»).

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Причиненный государству ущерб женщина возместила в добровольном порядке.

24 января в Мытищах была задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело.