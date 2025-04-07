Рынки продолжают падать из-за тарифов Трампа, в США протесты. Что пишут СМИ

Тарифная политика президента США Дональда Трампа продолжает негативно влиять на мировые рынки. Фондовые биржи в Европе, Азии и США снижаются, в то время как Трамп отказывается отменять пошлины, а его администрация опровергает наступление рецессии. При этом в США прошли самые массовые протесты против президента после его инаугурации. Что пишут мировые СМИ о происходящем — в дайджесте «Известий».

CNN: падение мировых рынков продолжается

7 апреля мировые рынки продолжили падение, вызванное торговой войной США и жестким ответом Китая на высокие пошлины. Немецкий индекс Dax открылся снижением на 9%, лондонский FTSE упал примерно на 5%. Японский индекс Nikkei 225 показал снижение на 7,9%, а более широкий Topix завершил торги дня с понижением на 7,7%.

CNN В материковом Китае, где рынки возобновили работу после государственных праздников, индекс Shanghai Composite закрылся на 7,3% ниже. Индекс голубых фишек CSI300 также потерял около 7%. В Гонконге эталонный индекс Hang Seng в последний раз торговался чуть менее чем на 12% ниже. Китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent потеряли более 14 и 10% соответственно.

Это стало реакцией на то, что американские акции резко упали 4 апреля после заявления Китая о пошлинах в размере 34% на все американские товары. Ожидается, что американские фондовые индексы откроются 7 апреля резким снижением, в результате чего индекс S&P 500 снизится на 20% по сравнению с пиковым значением.

Bloomberg: акции европейских оборонных компаний попали под распродажу

Акции оборонного сектора приняли на себя основной удар распродажи на европейских фондовых рынках. Массовый отток средств из рискованных активов подорвал сектор, который в этом году демонстрировал самые высокие показатели в регионе. Акции немецкой Rheinmetall упали на 27%, что стало самым резким однодневным падением, прежде чем быстро сократили падение до 8%. Среди других акций, по которым наблюдалось падение, были французская Thales, немецкая Hensoldt, итальянская Leonardo и шведская Saab.

Bloomberg Большие достижения сектора в этом году сделали его очевидной целью для инвесторов, стремящихся сократить воздействие рисковых активов в свете объявлений президента Дональда Трампа о тарифах.

Сообщение о том, что американская Howmet Aerospace, поставляющая детали для самолетов Airbus и Boeing, объявила о форс-мажоре после введения тарифов, еще больше испортило настроение. Аналитики говорят, что увеличения расходов на оборону в Европе пока еще не произошло, поэтому сектор подвержен всеобщим распродажам.

Associated Press: Трамп отказывается отменять тарифы

Трамп заявил 6 апреля, что не отступит от своих масштабных пошлин на импорт из большинства стран мира, пока они не выровняют свою торговлю с США. Выступая перед журналистами на борту Air Force One, он сказал, что не хочет падения мировых рынков, но при этом его не беспокоит масштабная распродажа, добавив: «Иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».

Associated Press «Я говорил со многими лидерами — европейскими, азиатскими, со всего мира, — сказал Трамп. — Они умирают от желания заключить сделку. И я сказал: у нас не будет дефицита с вашей страной. Мы не собираемся этого делать, потому что для меня дефицит — это потеря. У нас будет профицит, или в худшем случае мы будем безубыточны».

Министр торговли Говард Лютник заявил, что отсрочки введения пошлин не будет и они сохранятся в течение нескольких недель. По его словам, Трампу нужно перезагрузить мировую торговлю. В то же время несколько сенаторов-республиканцев подписали новый двухпартийный законопроект, который потребует от президента США обосновать новые тарифы перед конгрессом, иначе они потеряют силу.

The Washington Post: в администрации Трампа защищают тарифы

Представители администрации Трампа активно защищают введенные президентом пошлины. Они утверждают, что импортные пошлины уже вынуждают десятки стран садиться за стол переговоров с США. Министр сельского хозяйства Брук Роллинз заявила, что 50 стран «подключаются к телефонным линиям Белого дома», чтобы обсудить тарифы с Трампом.

The Washington Post Хотя она и настаивала на том, что падение стало результатом «корректировки» рынков, Роллинз признала краткосрочную неопределенность для американских фермеров, отметив, что Белый дом готов оказать им финансовую помощь в случае необходимости. Некоторые страны, критикуемые Трампом за введение пошлин на американский импорт, например Индия, делают это для поддержания стабильных цен для своих собственных фермеров.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что экономика США остается сильной, а рецессии не будет. Он назвал падение фондового рынка на $6 трлн краткосрочной реакцией и сравнил текущий момент с ранними днями президентства Рональда Рейгана. По его словам, тарифы являются «единовременной корректировкой цен», а не источником долгосрочной инфляции.

The New York Times: в США прошли массовые протесты против Трампа

В США 5 апреля прошли массовые протесты против политики Трампа. Митинги были запланированы во всех 50 штатах. Организаторы заявили, что для участия зарегистрировались более 600 тыс. человек. Сам Трамп проигнорировал протесты и провел день за игрой в гольф во Флориде.

The New York Times Роб Альрихс, житель Балтимора, принявший участие в акции протеста в Вашингтоне вместе со своими двумя сыновьями и женой Кэтрин Стернер, вывесил плакат с графиком, изображающим резкое падение фондовых индексов, и надписью: «Вы голосовали за это?» 65-летняя Мэрилин Финнер, работающая в сфере обслуживания клиентов в Чикаго, заявила, что никогда не участвовала в протестах, но сочла необходимым принять участие в субботней акции, поскольку опасалась потерять пенсионные выплаты.

Во время демонстраций звучала также критика в адрес Демократической партии за недостаточное сопротивление Трампу. Протестующие высказывались против сокращений программ социального обеспечения, увольнения госслужащих и депортаций мигрантов. Люди также выражали опасения по поводу своих пенсионных накоплений и проведения честных выборов в будущем.