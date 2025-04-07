Рынки продолжают падать из-за тарифов Трампа, в США протесты. Что пишут СМИ
Тарифная политика президента США Дональда Трампа продолжает негативно влиять на мировые рынки. Фондовые биржи в Европе, Азии и США снижаются, в то время как Трамп отказывается отменять пошлины, а его администрация опровергает наступление рецессии. При этом в США прошли самые массовые протесты против президента после его инаугурации. Что пишут мировые СМИ о происходящем — в дайджесте «Известий».
CNN: падение мировых рынков продолжается
7 апреля мировые рынки продолжили падение, вызванное торговой войной США и жестким ответом Китая на высокие пошлины. Немецкий индекс Dax открылся снижением на 9%, лондонский FTSE упал примерно на 5%. Японский индекс Nikkei 225 показал снижение на 7,9%, а более широкий Topix завершил торги дня с понижением на 7,7%.
Это стало реакцией на то, что американские акции резко упали 4 апреля после заявления Китая о пошлинах в размере 34% на все американские товары. Ожидается, что американские фондовые индексы откроются 7 апреля резким снижением, в результате чего индекс S&P 500 снизится на 20% по сравнению с пиковым значением.
Bloomberg: акции европейских оборонных компаний попали под распродажу
Акции оборонного сектора приняли на себя основной удар распродажи на европейских фондовых рынках. Массовый отток средств из рискованных активов подорвал сектор, который в этом году демонстрировал самые высокие показатели в регионе. Акции немецкой Rheinmetall упали на 27%, что стало самым резким однодневным падением, прежде чем быстро сократили падение до 8%. Среди других акций, по которым наблюдалось падение, были французская Thales, немецкая Hensoldt, итальянская Leonardo и шведская Saab.
Сообщение о том, что американская Howmet Aerospace, поставляющая детали для самолетов Airbus и Boeing, объявила о форс-мажоре после введения тарифов, еще больше испортило настроение. Аналитики говорят, что увеличения расходов на оборону в Европе пока еще не произошло, поэтому сектор подвержен всеобщим распродажам.
Associated Press: Трамп отказывается отменять тарифы
Трамп заявил 6 апреля, что не отступит от своих масштабных пошлин на импорт из большинства стран мира, пока они не выровняют свою торговлю с США. Выступая перед журналистами на борту Air Force One, он сказал, что не хочет падения мировых рынков, но при этом его не беспокоит масштабная распродажа, добавив: «Иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».
Министр торговли Говард Лютник заявил, что отсрочки введения пошлин не будет и они сохранятся в течение нескольких недель. По его словам, Трампу нужно перезагрузить мировую торговлю. В то же время несколько сенаторов-республиканцев подписали новый двухпартийный законопроект, который потребует от президента США обосновать новые тарифы перед конгрессом, иначе они потеряют силу.
The Washington Post: в администрации Трампа защищают тарифы
Представители администрации Трампа активно защищают введенные президентом пошлины. Они утверждают, что импортные пошлины уже вынуждают десятки стран садиться за стол переговоров с США. Министр сельского хозяйства Брук Роллинз заявила, что 50 стран «подключаются к телефонным линиям Белого дома», чтобы обсудить тарифы с Трампом.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что экономика США остается сильной, а рецессии не будет. Он назвал падение фондового рынка на $6 трлн краткосрочной реакцией и сравнил текущий момент с ранними днями президентства Рональда Рейгана. По его словам, тарифы являются «единовременной корректировкой цен», а не источником долгосрочной инфляции.
The New York Times: в США прошли массовые протесты против Трампа
В США 5 апреля прошли массовые протесты против политики Трампа. Митинги были запланированы во всех 50 штатах. Организаторы заявили, что для участия зарегистрировались более 600 тыс. человек. Сам Трамп проигнорировал протесты и провел день за игрой в гольф во Флориде.
Во время демонстраций звучала также критика в адрес Демократической партии за недостаточное сопротивление Трампу. Протестующие высказывались против сокращений программ социального обеспечения, увольнения госслужащих и депортаций мигрантов. Люди также выражали опасения по поводу своих пенсионных накоплений и проведения честных выборов в будущем.