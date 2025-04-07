В Челябинске прошел II Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс»

Это знаменательное мероприятие собрало более 1000 участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, среди которых было 350 участников специальной военной операции, получивших ранения. В фестивале приняли участие представители более 40 регионов России, а также спортсмены из других стран.

Представители Италии, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, ОАЭ, Вьетнама и Китая приехали, чтобы ознакомиться с программой и принять участие в III Международном фестивале «Импульс», который пройдет в 2026 году. В следующем году количество участников увеличится более чем до 3000 человек более чем из 30 стран мира. На фестивале будет представлено более 30 видов спорта, которые доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — водные, ледовые и воздушные виды спорта.

Это значимое мероприятие вновь доказало, что спорт не знает границ. Оно объединило спортсменов с ограниченными возможностями со всего мира на одной спортивной площадке, продемонстрировав, что нет преград для того, чтобы заниматься любимым делом.

Фестиваль проходил сразу на трех спортивных объектах и охватывал шесть полноценных площадок, создавая разнообразие спортивных дисциплин и возможностей для участников. В рамках фестиваля были представлены 23 вида адаптивного и инклюзивного спорта, включая адаптивный армрестлинг; адаптивное дзюдо; адаптивное самбо; адаптивное тхэквондо; адаптивный волейбол сидя; адаптивный футбол; адаптивная стрельба из лука (сидя/стоя) бочча; бочче; настольные игры; настольный теннис; пара-карате; шашки; шахматы; чир-спорт и многие другие дисциплины. Также в рамках фестиваля прошла всероссийская сдача нормативов адаптивного ГТО.

Участники соревновались более чем за 450 комплектов наград, демонстрируя не только высокий уровень физической подготовки, но и невероятную силу духа, командный азарт и настоящий спортивный энтузиазм. Каждое выступление было пронизано атмосферой вдохновения и мотивации, подчеркивая важность инклюзии и поддержки спортсменов с ограниченными возможностями.

Фестиваль проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фестиваль «Импульс» становится важной платформой для обмена опытом и укрепления международных связей в сфере адаптивного спорта. Участники из других стран смогли не только продемонстрировать свои навыки, но и обсудить совместные инициативы по развитию спортивной инклюзии, тем самым способствуя развитию интеграции людей с инвалидностью в различные сферы жизни.