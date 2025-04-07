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В Венгрии указали на подрыв конкурентоспособности ЕС неумелой политикой Брюсселя

Сийярто: неумелая политика Брюсселя в экономике подорвала конкурентоспособность ЕС
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Фото: TASS/EPA/BOGLARKA BODNAR
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Неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность Европейского союза (ЕС). Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«В результате неумелой политики Брюсселя в сфере безопасности и экономики в последние годы конкурентоспособность ЕС существенно снизилась», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

По его словам, Брюссель поставил в затруднительное положение европейские компании «ненужной политизацией экономических вопросов».

Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия (ЕК) не смогла наладить таможенное сотрудничество с США после введения пошлин на китайские электромобили, против которых выступили страны Европы. При этом он отметил, что решение никогда не было сложным и в случае снижения пошлин на автопром «все выиграли бы».

Глава венгерского МИДа добавил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС 7 апреля ожидает объяснений о нынешней политике Европейской комиссии.

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2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе 25% пошлин на импорт с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Трамп обосновал данную меру необходимостью защиты «национальной безопасности». Позже агентство Bloomberg сообщило о подготовке Евросоюзом пакета чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильнее всего пострадать от введения пошлин со стороны Вашингтона.

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