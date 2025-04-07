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Стартовали совместные военные учения России и Таджикистана

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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России и Таджикистана начали совместные военные учения на территории республики. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — уточнили в ведомстве.

Атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Таджикистане Вячеслав Хлестов на церемонии старта учений подчеркнул, что они помогут на практике проверить накопленный опыт, отработать различные сценарии и выработать единый подход к ведению боевых действий в сложных условиях.

В Минобороны рассказали, что основными этапами учений станут ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1.

Уточняется, что в учениях будут участвовать операторы дронов различных типов и мобильных групп радиоэлектронной борьбы. Активная фаза учений пройдет с 7 по 11 апреля.

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