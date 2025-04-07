Александр Овечкин, хоккеист. Биография

Александр Овечкин родился в 1985 году в Москве. С самого детства его жизнь была неразрывно связана со спортом.

Мать будущего хоккеиста Татьяна Овечкина была профессиональной баскетболисткой. Она играла в женской сборной СССР, в составе которой дважды завоевала титул олимпийской чемпионки, один раз чемпионки мира и шесть раз чемпионки Европы. Она также выступала за столичный клуб «Динамо», а после завершения карьеры стала в нем тренером.

Отец Александра Михаил Овечкин играл в футбольной команде «Динамо», однако был вынужден прервать карьеру игрока из-за травмы. Тем не менее он не покинул «бело-голубой» клуб, став детским тренером в футбольной школе «Динамо».

Александр — младший ребенок в семье. Его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии в 1995 году, когда начинающему спортсмену было всего 10 лет. Для мальчика это стало тяжелым ударом, ведь именно благодаря поддержке Сергея он начал активно заниматься хоккеем. Свой дебютный гол в НХЛ в 2005 году Овечкин посвятил брату.

Средний брат Александра Михаил на протяжении шести лет занимался селекционной работой в женской баскетбольной команде «Динамо». В 2005 году он переехал в США и получил должность менеджера-аналитика в женской баскетбольной команде «Вашингтон Мистикс».

Александр Овечкин — карьера в России

Заниматься хоккеем Овечкин начал в восемь лет. Два года спустя он стал воспитанником детской спортивной школы «Динамо», а в 2000 году вошел в состав взрослой команды клуба. В 2001 году 16-летний спортсмен дебютировал в российской Суперлиге, став самым юным участником турнира.

Свой первый полный сезон за команду «бело-голубых» Овечкин отыграл в 2002–2003 годах. За это время он принял участие в 40 матчах, забил восемь голов и сделал семь голевых передач. За «Динамо» хоккеист выступал до конца сезона-2004/05, по итогам которого столичный клуб выиграл чемпионат России.

Успехи Овечкина на льду открыли ему дорогу в сборную страны. В состав основной сборной РФ спортсмена включили в 2003 году. До этого он успел блестяще выступить за юниорскую сборную (серебро чемпионата мира в 2002 году и бронза в 2003 году). Вместе с российской командой хоккеист принял участие в Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов, а также в 13 чемпионатах мира.

В 2014 году Овечкин был назначен капитаном сборной и привел свою команду к победе на чемпионате мира в Минске. Всего за сборную он провел 106 матчей, в которых забил 45 шайб и сделал 34 голевые передачи.

В сезоне-2012/13 Овечкин вновь выступил за «Динамо» из-за продолжительного локаута в НХЛ. И хотя в плей-офф он не играл, по итогам сезона вместе с московской командой был удостоен Кубка Гагарина.

Александр Овечкин — карьера в НХЛ

В 2004 году Овечкин начал готовиться к переходу в НХЛ. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» выбрал его на драфте первым номером. Однако сезон-2004/05 был полностью отменен из-за локаута, поэтому какое-то время хоккеист оставался в России. Этим воспользовался омский клуб «Авангард», предложив спортсмену новый контракт на выгодных условиях. После этого «Динамо», не желая терять перспективного игрока, выдвинуло схожее предложение. Разбирательство между двумя клубами дошло до суда, а СМИ назвали его «делом Овечкина».

В июле 2005 года Овечкин заявил, что собирается подписать контракт с «Вашингтоном», а «Динамо» по решению суда сохранило все права на спортсмена.

Свой первый матч в НХЛ Овечкин провел ярко, оформив дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» и применив мощный силовой прием против Радослава Сухи. Как позже вспоминал сам спортсмен, таким образом он хотел с самого начала заявить о себе в новой команде. Усилия российского хоккеиста полностью оправдались: игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

По итогам своего дебютного сезона в НХЛ Овечкин получил награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшим новичкам. Он провел 81 матч в регулярном чемпионате и забил 52 гола. Уже в следующем году его команда впервые за несколько лет вышла в плей-офф и с тех пор регулярно попадала в него, за исключением сезона-2013/14. А в сезоне-2007/08 спортсмен был признан лучшим бомбардиром и снайпером лиги, получив сразу четыре индивидуальные награды: «Арт Росс Трофи» и «Ришар Трофи», а также «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд».

В 2010 году Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда получила Президентский кубок, завершив регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

По-настоящему знаковым в карьере Овечкина стал 2018 год, когда «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории клуба завоевал Кубок Стэнли. При этом российский спортсмен был признан самым ценным игроком плей-офф, забив за 24 матча 15 голов. В июле того же года хоккеист получил премию Excellence in Sports Performance Yearly Award как лучший спортсмен Америки. Он стал первым игроком НХЛ и вторым европейцем, удостоенным этой награды.

В 2021 году Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. В марте 2025 года хоккеист рассказал «Известиям», что после окончания контракта с американским клубом рассматривает возможность возвращения в «Динамо». При этом спортсмен отметил, что через пять лет хотел бы посвящать всё свое время семье.

Александр Овечкин — рекорды

Овечкин считается одним из лучших игроков в истории НХЛ. Он девять раз становился лучшим снайпером сезона и три раза самым ценным игроком. За свою карьеру он установил несколько рекордов. По итогам сезона-2023/24 спортсмен стал первым игроком, которому удалось забросить 30 шайб в 18 сезонах. Он также занимает первое место по количеству сезонов с 40 и более голами (13).

Кроме того, Овечкин является рекордсменом по количеству бросков в створ за карьеру — их у него было 6798. В марте 2025 года спортсмен стал первым в истории НХЛ хоккеистом, который набрал 1600 очков с 886 голами. На втором месте по количеству голов на момент достижения этой отметки находится канадец Гордон Хоу, которому удалось забросить 694 шайбы.

Овечкин и рекорд Гретцки

В 2025 году российский хоккеист вплотную приблизился к достижению рекордного количества голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На протяжении многих лет лучший результат оставался за канадским спортсменом Уэйном Гретцки, который смог забросить за свою карьеру 894 шайбы. В марте Овечкину оставалось забить всего девять голов, чтобы превзойти своего предшественника.

5 апреля во время матча против хоккейного клуба «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ Овечкин повторил рекорд Гретцки, забив 894-ю шайбу в своей карьере. На следующий день в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский хоккеист превзошел своего канадского коллегу, забив 895-ю шайбу. Таким образом, он стал лучшим снайпером в истории лиги.

В интервью изданию Sportsnet Овечкин назвал свой рекордный гол «прекрасным моментом».

«Да, это важный момент для хоккея. Прекрасный момент для моей семьи, меня самого, этой организации, моих товарищей по команде. И да, конечно, это очень важно», — сказал спортсмен.

Он также добавил, что смотрит на это событие с оптимизмом, потому что его наконец перестанут спрашивать, когда уже будет побит рекорд Гретцки.

Сам Гретцки лично поздравил Овечкина с историческим достижением. В ходе торжественной церемонии на стадионе UBS Arena в Нью-Йорке он подчеркнул, что рекорд российского хоккеиста особенный.

«Я могу сказать вам из первых уст. Я знаю, как трудно добиться 894, 895 голов. Это нечто особенное. Я поздравляю не только Александра, но и его маму и папу, его семью, его жену и детей. Когда я побил рекорд, мои двое детей были примерно такого же возраста, как и его мальчики, так что для меня это своего рода воспоминания, и я так счастлив, что двое моих сыновей сегодня здесь», — сказал он.

Овечкина также поздравили комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн и владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тэд Леонсис. Достижение спортсмена отметили в посольствах России в Канаде и США.