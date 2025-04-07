Собянин сообщил о планах построить шесть подстанций скорой помощи
В Москве в ближайшие годы планируется построить шесть подстанций скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новые подстанции появятся в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново.
Собянин подчеркнул, что город постоянно растет, поэтому увеличивается потребность в оперативной медицинской помощи.
Начиная с 2011 года из городского бюджета было профинансировано строительство 11 объектов скорой медицинской службы. Современные пункты оказания экстренной помощи функционируют в районах Северный, Некрасовка, Бабушкинский, Даниловский, Филимонковский, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно.