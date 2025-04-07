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Посол Белоруссии заявил о давлении на Швейцарию из-за конференции по Украине

Посол Ганевич: на Швейцарию оказывали давление перед конференцией по Украине
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Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
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На Швейцарию оказывали давление перед конференцией по Украине, которая состоялась 15–16 июня 2024 года в Бюргенштоке. Об этом 7 апреля заявил посол Минска в Берне Александр Ганевич.

Он отметил, что в белорусской дипломатии остаются важными такие понятия, как такт и этика. В связи с этим они не требовали от швейцарских властей объяснить, почему Минск не был приглашен на саммит по урегулированию украинского кризиса.

«Если Швейцария не направила нам приглашение — значит, у нее были на то собственные резоны либо на организаторов саммита оказывалось определенное давление извне», — сказал Ганевич «РИА Новости».

Дипломат также подчеркнул, что «мирная конференция» без участия России выглядит как странный подход к разрешению конфликта. Он добавил, что изначально цель саммита не заключалась в поиске реальных решений проблемы, добавила «Газета.Ru».

Швейцарский синдром: почему «саммит мира» по Украине закончился ничем
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Конференция проходила в Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. При этом в число отказавшихся подписывать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили подписи представителей Ирака, Иордании и Руанды. В нем отмечалось три блока проблем, над которыми участники конференции договорились работать. В частности, в одном из них речь шла о том, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.

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