На железной дороге в Кубани частично восстановлено движение после падения БПЛА
В Тимашевском районе Краснодарского края частично восстановлено движение по железнодорожным путям, получившим повреждения в результате падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщили в оперштабе региона.
«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из железнодорожных путей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что оставшиеся ремонтные работы на этом участке завершаются. Повреждения получили железнодорожное полотно и контактная сеть, в результате падения БПЛА никто не пострадал.
Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 19 дронов над территорией России. Четыре из них были перехвачены над Краснодарским краем.