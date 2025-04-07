Собянин рассказал о востребованных в регионах цифровых сервисах столицы

Многие московские цифровые проекты становятся всероссийским стандартом, объединяя регионы в единую цифровую экосистему, заявил мэр Сергей Собянин.

Одним из примеров разработанных в столице сервисов, которые успешно используются в других регионах, является «Московская электронная школа». Доступ к материалам библиотеки МЭШ для всех желающих был открыт в 2019 году. Подсистемы и сервисы «Московской электронной школы» легли в основу региональных цифровых образовательных платформ в Калужской, Московской, Тюменской областях, Республиках Татарстан и Дагестан.

Цифровая платформа «МосМедИИ» доступна сейчас врачам, работающим в 69 субъектах РФ. В их распоряжении — 17 ИИ-сервисов для автоматизированной расшифровки компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Еще шесть регионов планируют присоединиться к платформе в течение года.

С 2020 года московская билетная система на базе карты «Тройка» работает в трех десятках регионов. В прошлом году к ней присоединились Томская и Архангельская области, ХМАО и Приморский край. Ежедневно на терминалах и валидаторах «СберТройки» в регионах оплачивается свыше 2 млн поездок.

В 2022 году платформа для оплаты парковок «Парковки Москвы» переименовали в «Парковки России». Через приложение можно оплачивать парковку в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.

Цифровой сервис Russpass объединяет туристические предложения 85 регионов. Чаще всего разработкой пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Нижегородской и Свердловской областей.