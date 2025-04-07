В РАН рассказали о самой распространенной ошибке на «Тотальном диктанте – 2025»
В «Тотальном диктанте – 2025» самой распространенной ошибкой стало написание с большой и маленькой буквы. Об этом рассказал председатель филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант – 2025: итоги акции».
По его словам, текст для участников оказался непростым, а самой распространенной ошибкой стало написание фразы «Гренландское море» с маленькой буквы.
«Мы решили эту ошибку вынести из подсчета ошибок», — заявил Пахомов.
Пахомов уточнил, что в том числе некоторые участники писали с большой буквы такие слова, как «мир», «планета», «северное сияние». Также он отметил, что многие участники злоупотребляли кавычками.
19 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. По его словам, это в том числе важный шаг во взаимодействии с дружественными странами не только Евразии, но и многими странами Латинской Америки, Африки.