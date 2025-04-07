Дело о теракте возбудили по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области

В Курской области возбудили уголовное дело о теракте после убийства польскими наемниками, воюющими в составе вооруженных формирований Украины (ВФУ), мирного жителя села Плехово. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

В ходе работы с мирными жителями освобожденного населенного пункта следователи узнали от одной из женщин об убийстве ее родственника наемниками из Польши. По ее словам, они обстреляли жилой сектор села, в результате чего погиб брат ее мужа.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств, также назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению боевиков ВФУ.

16 марта было возбуждено уголовное дело о теракте по факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области ВФУ. Уточнялось, что боевики убили трех жителей села Казачья Локня Суджанского района. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку»), а также по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).