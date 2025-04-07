Рекорды ставятся для того, чтобы их бить. Об этом заявил четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

«Рекорды ставятся для того, чтобы их бить. Алекс [Овечкин], я сказал, что буду первым, кто пожмет тебе руку», — отметил он.

Болельщица Триш Лэнг сообщила, что заплатила $167 за билет на матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс», в то время как другим удалось приобрести проходку по более низкой цене, сообщил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Некоторые фанаты отметили, что стоимость билетов увеличивалась после каждого заброшенного гола, что сделало их покупку особенно выгодной.

Поддержать российского хоккеиста пришли и известные футболисты, среди которых был Андрей Аршавин.

«Спасибо всем фанатам. Всему миру! Русским. Мы сделали это, парни», — заявил Овечкин.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

В тот же день телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина. Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.