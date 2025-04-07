Кроссоверы Deepal G318 будут официально продавать в России

Среднеразмерный кроссовер Deepal G318 от концерна Changan начнут официально продавать в России в 2025 году. Первые экземпляры для прохождения сертификации уже доставлены в страну. Об этом 7 апреля сообщает «Российская газета».

По размерам Changan Deepal G318 сопоставим с новым внедорожником Toyota Land Cruiser 250. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа.

На рынке КНР в базовой комплектации модель имеет электромотор на задней оси мощностью 252 л.с., двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 л выступает в качестве генератора, запасая энергию в батареях (емкостью 19 или 35 кВт·ч). Дальность хода на чистой электроэнергии составляет до 100 и 190 км в зависимости от модификации. Отдача двухмоторной силовой установки у полноприводного G318 достигает 430 л.с.

Заявленный дорожный просвет — 210 мм, есть функция «танкового разворота», а также «ползущий режим» для бездорожья.

13 марта сообщалось, что марка Deepal, которая входит в концерн Changan, появится на российском авторынке. Ее первой моделью станет гибридный кроссовер S07. Ожидается, что продажи новинки в РФ начнутся в первой половине 2025 года.

28 января компания Changan Motors Rus вывела на российский рынок марку Avatr. Продажи электрического кроссовера Avatr 11 по цене от 6,95 млн рублей стартовали в январе.