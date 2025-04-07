Определена главная тема Петербургского международного экономического форума – 2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в этом году с 18 по 21 июня, выступает одной из основных мировых площадок по формированию глобальной повестки. Главной темой форума в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Главная тема мероприятия отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества. Современные экономические и политические процессы стремительно меняют глобальный ландшафт. Формируется новая система международных отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства и учета национальных интересов. На смену устаревшей неоколониальной модели мирового устройства приходит новая система экономических и политических отношений, основанная на принципе многополярности — свободного и равноправного взаимодействия между государствами. В этом процессе ключевую роль играют такие ценности, как суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство. Эти изменения требуют широкого экспертного обсуждения, и ПМЭФ как крупнейшая деловая площадка предоставляет пространство для открытого диалога.

Форум традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов, чтобы обсудить ключевые вызовы времени и найти решения, обеспечивающие устойчивый экономический рост. В условиях трансформации глобальной системы именно общие ценности становятся основой для развития конструктивного международного взаимодействия.

«Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества. Это требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, основанных на доверии, взаимной выгоде и прозрачности. В этом контексте ПМЭФ становится уникальной площадкой для выработки стратегий, соответствующих реалиям XXI века», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.