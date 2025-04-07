Овечкин рассказал о случайном падении на лед после рекордной шайбы
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что случайно упал на лед, празднуя рекордный гол в матче против команды «Айлендерс». Об этом 7 апреля сообщил обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.
«Случайно. Я споткнулся и упал. Но получилось прикольно», — рассказал Овечкин, отвечая на вопрос о том, специально ли он прыгнул на лед после забитой шайбы.
Хоккеист добавил, что посвящает рекордный гол своей семье и своим близким.
6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
В тот же день телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина. Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.