В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие более миллиона человек
В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие 1 млн 329 тыс. 47 человек. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант — 2025: итоги акции».
«По традиции «Тотальный диктант» прошел на территории всего мира, все континенты были охвачены «Тотальным диктантом». По всему миру 57 стран присоединились, всего 107 зарубежных городов приняли участие. В режиме онлайн были участники из 112 стран», — заявил Беляков.
По его словам, в России самое большое количество участников было в Москве, второй по величине город — Санкт–Петербург.
Всего же в «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие больше людей, чем в прошлом году, — 1 млн 329 тыс. 47 человек.
Ранее, 5 апреля, сообщалось, что темой «Тотального диктанта — 2025» стало морское путешествие в Арктику под названием «В поисках чудесного».
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