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В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Государственную думу (ГД) внесен законопроект, который предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий священнослужителям, работающим в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Документ был зарегистрирован 7 апреля в электронной базе ГД.

«Проект <…> подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки ветеранов в части уточнения категорий лиц, относящихся к ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий предлагается присваивать священнослужителям из централизованных религиозных организаций, которые в ходе спецоперации не менее четырех месяцев совершали богослужения, другие религиозные обряды и церемонии с участием военнослужащих.

Уточняется, что в случае принятия закона его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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ГД 3 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защиты военных и сотрудников силовых ведомств.

Позднее, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в законе учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области. По его словам, это касается многих людей, которые героически несут службу и сражаются за освобождение российских территорий.

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