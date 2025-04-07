Первый тренер Овечкина принял участие в съемках клипа в честь рекорда хоккеиста

Первый тренер российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Александр Филиппов принял участие в съемках клипа, посвященного мировому рекорду Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Короткометражный видеофильм снимали на «ВТБ Арене» в Москве.

К поздравлениям хоккеиста присоединились телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ), лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и актеры популярного сериала «Молодежка».

«Мой хороший друг и приятель. Очень хочется, чтобы вот под этот такой небольшой музыкальный гимн, да, подписалось как можно больше людей по всему миру, потому что это правда выражение нашей большой гордости за человека, который сделал все своими руками», — заявил Жуков.

Актер Александр Соколовский также поделился воспоминаниями о первой встрече с Овечкиным на съемках «Молодежки». Он признался, что смотрел на хоккеиста с восхищением, как настоящий фанат.

В съемках участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов вместе с известными игроками клуба «Легенды хоккея» и артистам.

Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива.

Музыкант рассказал, что написал текст песни к мировому рекорду Овечкина всего за один день. Он уточнил, что песня служит выражением большой гордости за человека, который добился успеха своими руками.

Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.