Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Армия
Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Мир
Трамп назвал тарифы единственным способом устранить торговый дефицит США
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Спорт
РПЛ поменяла логотип в социальных сетях в честь рекорда Овечкина
Общество
Пропавшая в годы ВОВ подлодка найдена в заливе Петра Великого
Мир
СМИ сообщили о назначении на 3 июня президентских выборов в Южной Корее
Мир
Азиатские фондовые рынки открылись падением не менее 8% на фоне тарифов Трампа
Мир
В Китае начали расследование по подозрению в коррупции бывшего вице-премьера
Экономика
В России с 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа
Экономика
В России рынок рублевых сбережений в I квартале вырос более чем на 3%
Мир
Правительство анонсировало переговоры Мишустина с премьером Белоруссии Турчиным
Спорт
Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Мир
Посол Ганевич назвал оправданным размещение в Белоруссии ядерного оружия

Суд во Владивостоке смягчил приговор американцу Блэку

0
EN
Фото: TASS/AP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание американскому военному Гордону Блэку, осужденному за угрозу убийства и кражу. Об этом 7 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему сократили срок лишения свободы до трех лет и двух месяцев.

«Суд постановил кассационную жалобу удовлетворить частично. Приговор Первомайского районного суда города Владивостока Приморского края от 6 июня 2024 года, апелляционное постановление Приморского краевого суда от 19 августа 2024 года в отношении осужденного Блэка Гордона Криса изменить. Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (Кража) до трех лет и двух месяцев лишения свободы», — подтвердил собеседник издания.

В июне прошлого года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

Профилактика и наказание: появится ли в России закон о домашнем насилии
Вернуться к этой теме депутатов заставило резонансное убийство на Урале

Блэк приехал 10 апреля к россиянке после знакомства с ней в Южной Корее. Позже у девушки произошел конфликт с мужчиной, после чего она обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Блэк был арестован на два месяца. В представительстве МИД РФ во Владивостоке отмечали, что изначально американский военнослужащий должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025