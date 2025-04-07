Суд во Владивостоке смягчил приговор американцу Блэку

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание американскому военному Гордону Блэку, осужденному за угрозу убийства и кражу. Об этом 7 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему сократили срок лишения свободы до трех лет и двух месяцев.

«Суд постановил кассационную жалобу удовлетворить частично. Приговор Первомайского районного суда города Владивостока Приморского края от 6 июня 2024 года, апелляционное постановление Приморского краевого суда от 19 августа 2024 года в отношении осужденного Блэка Гордона Криса изменить. Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (Кража) до трех лет и двух месяцев лишения свободы», — подтвердил собеседник издания.

В июне прошлого года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

Блэк приехал 10 апреля к россиянке после знакомства с ней в Южной Корее. Позже у девушки произошел конфликт с мужчиной, после чего она обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Блэк был арестован на два месяца. В представительстве МИД РФ во Владивостоке отмечали, что изначально американский военнослужащий должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.