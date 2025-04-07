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«Ассоциация по вопросам северных территорий» признана нежелательной в РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Генеральная прокуратура России признала деятельность японской неправительственной организации (НПО) «Ассоциация по вопросам северных территорий» нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом 7 апреля сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что участники этой организации активно поднимают вопрос принадлежности так называемых северных территорий — российских островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, открыто заявляя о непризнании над ними юрисдикции России. Кроме того, данная НПО выступает спонсором движения в Японии, пытающегося добиться передачи этих территорий под управление Токио.

«[Ассоциация] готовит сборники учебных материалов по проблематике северных территорий, организует практические семинары и занятия, направленные на популяризацию реваншистского движения, а также распространяет пропагандистские материалы, в том числе литературу и сувенирную продукцию, содержащие элементы картографической экспансии», — отметили в российской прокуратуре.

Кроме того, у НПО имеется консультативный совет, в состав которого входят представители японских организаций «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» и «Союз за возвращение северных территорий», признанных нежелательными на территории России.

В Генпрокуратуре сообщили, что «Ассоциация по вопросам северных территорий» со штаб-квартирой в Токио, позиционирующая себя как независимая и неправительственная, при этом финансируется преимущественно за счет средств из бюджета Японии.

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Ранее, 7 марта, Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность латвийской НПО «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ). В ведомстве объяснили, что эта организация призывала к протестам в периоды избирательных кампаний, а также открыто поддерживала антироссийские санкции.

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