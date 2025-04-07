Станцию метро «Крылатское» открыли для пассажиров после задымления

Станцию метро «Крылатское» Арбатско-Покровской линии открыли для пассажиров. Об этом 7 апреля сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

«Станция «Крылатское» открыта для пассажиров и работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

В этот же день уточнялось, что станцию временно закрыли для проверки инфраструктуры из-за информации о задымлении. Как рассказал источник «Известий», задымление на станции «плотное», но к проверке приступить не могут, так как еще не снято напряжение.