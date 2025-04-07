Посол Ганевич назвал оправданным размещение в Белоруссии ядерного оружия

Размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия России — оправданное решение на фоне милитаризации Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.

По его словам, в настоящее время страны — участницы ЕС взяли курс на дальнейшую милитаризацию.

«В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Помимо этого в целях сдерживания угрозы со стороны ЕС Белоруссия приняла решение о размещении современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет РФ.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что союзники США в Европе и Азии задумались о собственном ядерном оружии. Уточняется, что Германия, Южная Корея и Япония способны в кратчайшие сроки разработать ядерное оружие.

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос «Известий», что развернуть в Европе «ядерный зонтик» (это предложение сделал французский лидер Эммануэль Макрон) никто не позволит, а милитаризация ЕС в целом является «сомнительным предприятием». Поэтому лучше всего европейскому объединению «жить дружно» и придерживаться курса на мирную политику, этому всех уже научил конфликт на Украине.