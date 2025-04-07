Участник ярмарки в Москве собрал посылку с тушенкой для бойцов СВО

Участник межрегиональной ярмарки в Москве собрал и отправил посылку с гуманитарным грузом для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом 7 апреля сообщил портал mos.ru.

Уточняется, что Василий Ушаков не первый раз оказывает помощь военнослужащим. До этого он также отправлял посылки с консервами из мяса кабана и оленя. В этот раз для бойцов в Луганской Народной Республике (ЛНР) подготовили говяжью тушенку.

«Это подразделение мы поддерживаем уже не первый раз. Отправляли различные гуманитарные грузы — от кроссовок до средств личной гигиены, а сейчас собрали ящик тушенки. Это просто наш долг, и лучше рассказывать об этом, чтобы другие предприниматели тоже видели и помогали», — рассказал предприниматель.

Подобные продукты являются необходимыми для личного состава российских войск. Они помогают поддерживать здоровый рацион питания в тяжелых условиях.

«Участник межрегиональной ярмарки привозит в столицу разнообразные северные продукты: мясо диких животных, например косули, а еще рыбу, выловленную подо льдом, ягоды, травяные чаи и другие таежные деликатесы из Сибири. Их можно найти на площадке в сквере на улице Хачатуряна», — говорится в сообщении на портале.

При этом другие фермеры также оказывают поддержку жителям новых регионов РФ или же бойцам, принимающим участие в СВО. Например, посылка с сухофруктами, орехами и мелкими сладостями была отправлена по инициативе предпринимателя из Воронежской области.

20 марта сообщалось, что владельцы магазинов Москвы продолжают собирать гуманитарную помощь в зону СВО. Помимо еды и одежды предприниматели кладут в посылки шампуни, мыло, зубные пасты, щетки и другие предметы личной гигиены. Салон автозапчастей присоединился к сбору помощи и отправил упаковки бытовой химии, пены для бритья, зубной пасты и щеток, туалетных принадлежностей, а также воду и коробки печенья.