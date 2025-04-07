Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал тарифы единственным способом устранить торговый дефицит США
Армия
Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Спорт
РПЛ поменяла логотип в социальных сетях в честь рекорда Овечкина
Общество
Пропавшая в годы ВОВ подлодка найдена в заливе Петра Великого
Мир
СМИ сообщили о назначении на 3 июня президентских выборов в Южной Корее
Мир
Азиатские фондовые рынки открылись падением не менее 8% на фоне тарифов Трампа
Мир
В Китае начали расследование по подозрению в коррупции бывшего вице-премьера
Экономика
В России с 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа
Армия
Экипажи танков Т-80БВ оказали поддержку мотострелкам на южнодонецком направлении
Экономика
В России рынок рублевых сбережений в I квартале вырос более чем на 3%
Мир
Правительство анонсировало переговоры Мишустина с премьером Белоруссии Турчиным
Спорт
Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Мир
Посол Ганевич назвал оправданным размещение в Белоруссии ядерного оружия

В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду

0
EN
Фото: t.me/mvd_24
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В городе Канске Красноярского края сотрудники полиции собрали 21 материал по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в главном управлении (ГУ) МВД РФ по региону.

«Факты нарушений сотрудники полиции выявили на предприятиях, занимающихся переработкой лесопродукции», — уточнила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В ходе проверки установлено, что на одном из предприятий работали 15 граждан Узбекистана, прибывших в Россию в конце февраля. По данным красноярского ГУ МВД России, они не в полном объеме оформили постановку на миграционный учет — не прошли медосмотр, экзамен по русскому языку и не получили патент.

Так, работодатель нарушил требования законодательства. В отношении него составлено 15 административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»), материалы переданы в суд.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 250 тыс. до 800 тыс. рублей за каждого нелегального работника.

Кроме того, на другом предприятии обнаружены шесть иностранцев, работавших на распиловке древесины по коммерческим визам, не дающим права на трудовую деятельность.

При этом отмечается, что работодатель осознавал наличие у мигрантов разрешения только на деловые цели въезда. Собранные материалы за его нарушения вскоре будут направлены в суд.

Выявленных иностранных работников привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, заключили в ведомстве.

Труд устраивает: в РФ приехали в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев
Насколько наша экономика нуждается в специалистах из других государств на фоне дефицита кадров

Ранее, 2 апреля, официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в Иркутской области совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ были задержаны две женщины, подозреваемые в организации незаконного проживания на территории региона более 230 иностранных граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025