В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду

В городе Канске Красноярского края сотрудники полиции собрали 21 материал по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в главном управлении (ГУ) МВД РФ по региону.

«Факты нарушений сотрудники полиции выявили на предприятиях, занимающихся переработкой лесопродукции», — уточнила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В ходе проверки установлено, что на одном из предприятий работали 15 граждан Узбекистана, прибывших в Россию в конце февраля. По данным красноярского ГУ МВД России, они не в полном объеме оформили постановку на миграционный учет — не прошли медосмотр, экзамен по русскому языку и не получили патент.

Так, работодатель нарушил требования законодательства. В отношении него составлено 15 административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»), материалы переданы в суд.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 250 тыс. до 800 тыс. рублей за каждого нелегального работника.

Кроме того, на другом предприятии обнаружены шесть иностранцев, работавших на распиловке древесины по коммерческим визам, не дающим права на трудовую деятельность.

При этом отмечается, что работодатель осознавал наличие у мигрантов разрешения только на деловые цели въезда. Собранные материалы за его нарушения вскоре будут направлены в суд.

Выявленных иностранных работников привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, заключили в ведомстве.

Ранее, 2 апреля, официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в Иркутской области совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ были задержаны две женщины, подозреваемые в организации незаконного проживания на территории региона более 230 иностранных граждан.