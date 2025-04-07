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Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов ВСУ над российскими регионами

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Фото: РИА Новости
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По сообщениям министерства, 13 дронов — перехватили над акваторией Азовского моря, еще четыре — над территорией Краснодарского края и по одному над территориями Брянской области и Республики Крым.

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6 апреля средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что при этом никто не пострадал. Однако появилась информация о падении осколков на хозпостройки и административное здание в Ростове. На место были направлены оперативные службы.

До этого, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что средства ПВО за ночь перехватили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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