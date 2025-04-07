Пропавшая в годы ВОВ подлодка найдена в заливе Петра Великого

В заливе Петра Великого была обнаружена пропавшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа «Малютка». Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

По предварительной информации, это «М-49», спущенная на воду 25 января 1939 года. Связь с ней окончательно была потеряна 16 августа 1941 года. На борту крушения погибли 22 члена экипажа. По сообщению пресс-службы ТОФ, такие затонувшие лодки являются братскими могилами моряков-подводников.

Примечательно, что в этот день, 7 апреля, в России отмечается День памяти погибших подводников.

«Во Владивостоке на территории соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ военнослужащие и ветераны флота традиционно возложили венки и цветы в память погибших подводников. Мероприятие было организовано у памятника подводной лодке «Л-19», — рассказали в военном ведомстве.

В то же время на Камчатке состоялись мероприятия по возложению цветов к рубке затонувшей подводной лодки «Л-16».

«Тихоокеанский флот планомерно ведет работу по поиску затонувших подводных лодок. В 2024 году поисковую работу подводной лодки «Л-19» в проливе Лаперуза проводил большой гидрографический катер «Алексей Анашкин» в ходе в совместной экспедиции Русского географического общества, гидрографической службы Тихоокеанского флота и Фонда «Люди моря», — рассказали в ТОФ.

В 2006 году в ходе мероприятия по поиску «Л-19» была обнаружена американская субмарина «Ваху». Ее останки залегали в проливе Лаперуза.

27 марта президент РФ Владимир Путин разрешил спустить на воду новый атомный подводный крейсер «Пермь». Он отметил, что такие суда усилят мощь флотов РФ и укрепят безопасность морских рубежей страны.

«Пермь» и «Архангельск» представляют собой новейшие многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Последняя вошла в состав Военно-морского флота РФ 27 декабря прошлого года. «Пермь» — шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет «Севмаш».