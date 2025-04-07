Установлены личности двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), под руководством которых совершались военные преступления в Суджанском районе Курской области. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Согласно этим данным, два года 252-м отдельным батальоном Киева курировал майор Тополенко до тех пор, пока не выстрелил себе в ногу в январе прошлого года. Его место занял старший лейтенант Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления в Суджанском районе, рассказал собеседник агентства.

Как указал ТАСС, украинский майор является уроженцем Донецка и был судим несколько раз.

При этом и Тополенко, и Литвиненко проживают в Киеве.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что по факту нападения боевиков ВСУ на мирных жителей в Курской области возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Согласно данным следствия, в марте текущего года украинские военнослужащие с помощью дрона сбросили взрывоопасный предмет на группу людей, которые эвакуировались из Суджи. Три мирных жителя получили ранения.