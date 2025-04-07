Жителя Хабаровского края обвинили в причинении вреда здоровью 90-летней бабушки

В отношении 43-летнего виновника аварии, в ходе которой получила серьезные травмы пенсионерка, было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в Telegram-канале.

ДТП произошло в октябре 2024 года в городе Комсомольск-на-Амуре. Тогда фигурант дела, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил подвезти на автомобиле свою 89-летнюю бабушку, но в ходе движения не справился с управлением и влетел в столб. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы ног.

«Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что фигурант свою вину признал. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

6 апреля по факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело. Установлено, что накануне, около 21:30 по местному времени (17:30 мск), женщина 1988 года рождения на автомобиле Lada Granta сбила двух женщин-пешеходов 1986 и 2003 годов рождения. Травмы пострадавших оказались несовместимы с жизнью.