Государства Сахеля объявили об отзыве своих послов из Алжира
Мали, Нигер и Буркина-Фасо выступили с совместным заявлением, в котором объявили в воскресенье, 6 апреля, об отзыве своих дипломатических представителей из Алжира.
«Коллегия глав государств АЕС (Альянса государств Сахеля) приняла решение отозвать послов государств-членов, аккредитованных в Алжире, для консультаций», — говорится в совместном заявлении трех стран, которое цитирует France 24.
Это решение принято на фоне резкого ухудшения отношений между Мали и Алжиром.
Ранее, 4 апреля, Россия и государства Сахеля объявили об установке партнерства в сферах безопасности и обороне. Также участники переговоров осудили «преступный сговор» Украины с террористическими группировками, действующими в Альянсе государств Сахеля (АГС).