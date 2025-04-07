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Посольство РФ в США поздравило Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

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Фото: TASS/AP/Stephanie Scarbrough
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Посольство России в США поздравило российского игрока хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» с установкой нового рекорда по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Соответствующее заявление 7 апреля опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Посольство России в США присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес нашего именитого соотечественника! Желаем ему крепкого здоровья и покорения новых вершин!», — говорится в сообщении.

Также дипломаты поделились чувством гордости за Овечкина, отметив при этом искреннее уважение американцев к его персоне.

«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. <...> Таким и должен быть спорт — вне границ и политики», — заявили в посольстве.

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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

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